"الأرصاد" تحذر من شبورة مائية.. واستقرار الطقس حتى الثلاثاء المقبل (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار ستقل تمامًا عن أمس، وتكون خفيفة على بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ولن تؤثر على الأعمال والأنشطة اليومية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن هناك نشاطًا للرياح في بعض المناطق المحدودة من سيناء وشمال الصعيد، لكن غير محملة بأي أتربة أو رمال مثارة.

الأحوال الجوية هذا الأسبوع مستقرة بشكل كبير

وأكدت أن الأحوال الجوية هذا الأسبوع مستقرة بشكل كبير على معظم المحافظات حتى يوم الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أن درجات الحرارة أعلى المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترة الليل، والصباح الباكر، مشددة على القيادة بهدوء تام خلال فترة الشبورة المائية.