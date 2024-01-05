الجمعة 05 يناير 2024
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كاتب: الاهتمام بكبار السن والمرأة يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام الرئيس السيسى

الصحفي محمد عز الدين
الصحفي محمد عز الدين

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في شئون الاقتصاد، إن الاهتمام بكبار السن والمرأة والفئات الأولى بالرعاية لفتة إنسانية كبيرة جدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن ذلك يشغل حيزا كبيرا من اهتمام الرئيس السيسي بالتنمية في رأس المال الاجتماعي باعتباره أهم العناصر.

وأضاف عز الدين، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت تطورًا مختلفًا عن العقود الماضية، حيث تم مد مظلات شبكة الحماية الاجتماعية، حيث يتم توجيه الرعاية للفئات الأولى بالرعاية والوصول لكل المواطنين، ومتابعتهم باستمرار.

تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن

وأوضح الكاتب الصحفي، أن تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن، جاء من أجل تلبية المتطلبات المعيشية وتوفير حياة كريمة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يشعر بمتطلبات كبار السن، ويحرص على توفير سبل الراحة لهم.

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