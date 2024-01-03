الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة مايسة عطوة: تخصيص 100 مليون جنيه لدعم كبار السن يوفر لهم حياة كريمة

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن، تهدف إلى تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم. 

وأوضحت عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يأتي ضمن برامج الحماية المجتمعية التي تنتهجها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وخاصة كبار السن نظرًا لحاجتهم لدعم صحي واجتماعي واقتصادي، وخاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، حيث يساعد القرار على ضمان حياة كريمة لكبار السن. 

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وأضافت النائبة مايسة عطوة أن الدولة تسعى إلى تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوى يستهدف تحديد الفجوات ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

وأكدت عضو تضامن النواب أن إنشاء صندوق كبار السن يأتى إيمانًا من الدولة المصرية تجاه تلك الفئة العمرية من المصريين، وتقديرًا منها لما بذلوه من جهد وعرق طوال عمرهم الزمنى فى كل مراحل حياتهم.

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع السيد الرئيس على الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية، كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كل المؤسسات، وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.

وقد وجه الرئيس، في هذا الصدد، بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، موجهًا بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن.

عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي صندوق تحيا مصر حياة كريمه

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