هشام خليفة: صندوق تحيا مصر ينظم مبادرات خيرية لأهالى كفر الشيخ (فيديو)

قال هشام خليفة، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يواصل دعم الأسر والمواطنين المحتاجين بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر خليفة، في حديث هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن الصندوق قام بتنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، حيث تم توزيع أكثر من 30 ألف قطعة ملابس جديدة مجانا على الأهالي، بالإضافة إلى منح 5 قطع ملابس لكل طالب وطالبة من جامعة كفر الشيخ.

وأضاف خليفة أن الصندوق أطلق أيضا مبادرة "بالهنا والشفا"، والتي شملت توزيع أكثر من 1200 كرتونة مواد غذائية وأكثر من 120 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا، وإهداء قسائم شراء بقيمة 200 جنيه لكل عامل وفرد بالجامعة، وكذلك تسهيل زواج 15 فتاة من أبناء العاملين بالجامعة.

وتابع خليفة أن كل عروسة تلقت عدة أدوات منزلية كهدية من الصندوق، منها "غسالة، ثلاجة، مروحة، أطقم ملابس، وأواني طهي"، مؤكدا أن هذه المبادرات تهدف إلى إدخال الفرحة والسعادة على قلوب المواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية.