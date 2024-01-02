"تضامن النواب": تخصيص 100 مليون جنيه لصالح المسنين يحسن حياة 9 ملايين مواطن

قال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تخصيص 100 مليون جنيه من قبل صندوق تحيا مصر لصالح المسنين، جاء ضمن خطوات عديدة وخطة تسعى الدولة لتنفيذها منذ فترة لتخفيف المشقة والمعاناة على كاهل كبار السن، كما يكشف هذا القرار خطوات الدولة أيضا فى ملف حقوق الإنسان التى تصب فى مصلحة فئة مهمة منحت الكثير الوقت لتحصد ثمار ما زرعته.

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب في تصريحات صحفية له، إلى أن دور الدولة لم يقتصر على الدعم المادى بل إن مشروع القانون الخاصة بالمسنين الذى تتم مناقشته تحت قبة البرلمان سيكون نقلة نوعية فى حياتهم خاصة بعد أن تجاوز عددهم 9 ملايين مواطن، حيث يشكلون 8.6% من إجمالى السكان، لذا فإن هذه الفئة لا بد أن تنعم بكافة السب الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية، وهذا هدف من أهداف مشروع القانون، كما تسعى الدولة لدمج المسنين فى التنمية الشاملة داخل المجتمع، والمشاركة فى الحياة العامة.