عبدالهادى القصبى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

أدلى النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بمصر الجديدة، وذلك في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وتقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، حيث تشهد تنافس 4 مرشحين، هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.