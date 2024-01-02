الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القصبى": مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر روشتة حقيقية للتحديات الاقتصادية

الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي القصبي

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يعد نموذجا للتشريعات الحديثة التي تلائم مستجدات العصر وتتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وأضاف "القصبي" في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته- أن مشروع القانون يحقق مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمارات الجديدة في هذا النوع، والعمل على تكثيف تلك المشروعات وزيادتها على أرض الدولة المصرية وذلك في إطار من التنافسية والشفافية المطلقة كما أنه يساعد على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير، والحد من الاستيراد في هذا المجال، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويكون قيمة مضافة له.

وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون يعد روشتة حقيقية وصائبة للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وهو دافع قوي لزيادة منتجات الاقتصاد الأخضر ومتوائم مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

واستعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار إلى أن الهيدروجين يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.

وأوضح النائب أن الهيدروجين الأخضر يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها، كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية.

حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الدكتور عبدالهادي القصبي النائب عبدالهادي القصبي

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