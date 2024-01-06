السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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100 محام تشيلي يقدمون شكوى لـ"الجنائية الدولية" ضد نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، بأن 100 محام تشيلي قدموا شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهمة جرائم الحرب في قطاع غزة.

آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ 92 على التوالي، وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي هجومًا واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، نتج عنه مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين وأكثر من 130 أسيرًا، قبل أن تُجرى صفقة تبادل أسرى أطلقت بموجبها إسرائيل العشرات من الأسرى الفلسطينيين.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 22600 شهيد و57910 مصابين، بينهم أكثر من 9730 طفلا و6830 امرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة.

نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية شكوى أمام المحكمة الجنائية 100 محام تشيلي يقدمون شكوى ضد نتنياهو

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