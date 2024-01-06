السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هل تناول الطعام قبل النوم مباشرة من مسببات أمراض القلب؟.. استشاري يجيب

أمراض القلب
أمراض القلب

أجاب الدكتور شريف عبدالهادي، عميد معهد القلب السابق، على سؤال: "هل تناول الطعام قبل النوم مباشرة من مسببات أمراض القلب؟"، قائلًا: "إن تناول الطعام قبل النوم يتسبب في ذلك، ويعتبر أيضًا من العادات الغذائية السيئة".

إصابة الشباب بالجلطات

وأضاف عبدالهادي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن عدم تناول وجبة الإفطار عادة سيئة، وتؤدي للكثير من الأمراض، مشددًا على أن التدخين والعادات الغذائية السيئة والشد العصبي أهم مسببات أمراض القلب لدى الشباب.

ونوّه عميد معهد القلب السابق، بأن الفترة الأخيرة شهدت إصابة الشباب بالجلطات وليس أصحاب الأعمار الكبيرة.

أمراض القلب تناول الطعام قبل النوم مسببات أمراض القلب القلب تناول الطعام الدكتور شريف عبد الهادي عميد معهد القلب السابق

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