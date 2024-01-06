"إسكان النواب": 4 مخالفات لا يجوز التصالح عليها نهائيًا

قال الدكتور محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون القديم كان يحظر عددًا من المخالفات، لكن يجوز التصالح في بعضها، لافتًا إلى أن قانون 187 لسنة 2023 يسمح بالتصالح في جميع المخالفات ما عدا 4 حالات.

وأضاف عطية، عبر مداخلة هاتفية هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن القانون وسع نطاق التصالح في مخالفات أخرى، والأربع حالات هي: السلامة الإنشائية للمبنى، والتي يجب أن تكون مقررة بموجب تقرير هندسي، والقضايا الخاصة بنهر النيل وفروعه، الأراضي الخاصة بآثار مصر، وتغيير استخدام الجراجات.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أغلب مدن الجمهورية أصبحت متزاحمة للغاية بسبب تحول الجراجات إلى استخدامات أخرى منها المحال التجارية.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن كل من دفع رسوم التصالح ولم يتم البث في طلبه ستظل موجودة في حسابه، ولن يدفع رسوم جديدة، منوهًا بأن المخالفات داخل الحيز العمراني سيتم التصالح فيها، لكن المخالفات الموجودة في الأراضي الزراعية سيكون لها بعض الشروط.