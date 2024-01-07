الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس الثانى: أدعو الناس للتفاؤل فى السنة الجديدة (فيديو)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة، إنّه يجب أن نتفاءل مع بداية السنة الجديدة، مشيرًا إلى أن عيد الميلاد المجيد هو أول عيد في السنة، حيث إن فكرة الميلاد وولادة طفل تمنح الفرحة لأي بيت وأسرة. 

التفاؤل والرجاء

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد: "نحن في العيد نشعر بالأمل والتفاؤل والرجاء، وكلها مشاعر حلوة في بداية العيد الجديد، حيث إننا نسعد كثيرًا بتهنئة الرئيس السيسي في يوم العيد، والتهنئة تكون مليئة بالمشاعر، ووجوده معنا يزيد فرحتنا".

وأوضح بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة، أن هناك مشاعر وطنية خالصة، حيث هنأ الرئيس السيسي كل المصريين بعيد الميلاد، وكل مصر فرحة، وهي مناسبة سعيدة جدًا رغم الصراعات والحروب بما في ذلك الحرب الموجودة في فلسطين التي وُلد بها المسيح.

البابا تواضروس الثاني السنة الجديدة سنة خير أدعوا الناس للتفاؤل السنة الجديدة سنة خير خير

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