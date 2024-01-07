الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كيف يقضى الأقباط عيد الميلاد المجيد؟

عيد الميلاد
عيد الميلاد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بـ عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

كيف يقضى الأقباط العيد؟

وتواصلت الدستور مع عدد من الكوادر القبطية بالعديد من الايبارشيات، الذين شرحوا كيف يقضون العيد، وقال الدكتور سعيد منتصر – خادم باجتماع الاسرة- خمسيني - من بني سويف، إن العيد بالنسبة له هو القداس الالهي، فعلى الرغم من أن أنجاله بصفتهم شباب يحبون التنزه وقضاء الاوقات في المنتزهات المتعددة او السفر خارج المحافظة، إلا أنه يرى ان الاحتفال الحقيقي بالعيد يكمن في ارتداء الثياب المقدسة المتمثلة في التونية البيضاء الخاصة بالشمامسة في قداس العيد والعودة إلى المنزل لتناول الوجبات التي لم يتناولها منذ 43 يوما ذات الطابع الفطاري بحسب ما قال بحس فكاهي، مشيرًا إلى أن ذلك لايعني أن التنزه به امر خاطئ إلا أن المقصود هو أن راحته وراحة نفسه توجد في قضاء العيد بالقداس والمنزل.

مدام عزيزة – خادمة باجتماع السيدات- ستينية بالمعاش – من أسيوط، قالت إن العيد بالنسبة لها هو التجمع الأسري، فحضور ابناؤها واحفادها في بيتها الذي يسمونه بالبيت الكبير او بيت العائلة، هو العيد بالنسبة لها فيتناولون جميعا عزومتها التي تعدا بيدها لهم، والتي تمتلئ بالماكولات التي يحبونها من يدهم منذ مرحلة ما قبل الزواج، وفي اخر اليوم يذهبون جميعا للتنزه سويا في أحد المتنزهات العامة.

مينا لطيف، خادم باجتماع الشباب الجامعي، ثلاثيني من القاهرة، موظف حسابات باحد شركات القطاع الخاص، قال إنه ينتظر العيد للذهاب وخطيبته إلى السينما لمشاهدة أحدث الافلام التي حازت على إعجاب من شاهدها مع بداية العام الجديد، موضحًا أنه يبدأ اليوم بالذهاب الى منزل خطيبته صباح يوم العيد ثم التوجه الى الكنيسة لحضور حفل العيد واسعاد الاطفال الصغار، ثم الذهاب الى احد المطاعم لتناول وجبة الغداء، واخيرا ختام اليوم بالذهاب الى احدى دور العرض التي غالبا ما تكون بالمعادي، لمشاهدة السينيما.
 

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