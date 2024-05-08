الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف صنعت إسرائيل أسطورتها بعد تحطيمها فى حرب 73؟.. عزت إبراهيم يكشف لـ"الشاهد" (فيديو)

الدكتور عزت إبراهيم
الدكتور عزت إبراهيم

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلي"، إن: "إسرائيل استطاعت أن تصنع أسطورتها مرة أخرى بعد تحطيمها في حرب أكتوبر 1973، وذلك من خلال التغلغل في أوساط المجتمعات العربية والتحكم في القرار السياسي العربي، ثم التدخل المباشر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لتصفية قوى رئيسية في المنطقة".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "فترة التسعينيات شهدت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية ثم تراجعت بعد "الربيع العربي"، فهناك مقولة شهيرة للكاتب الأمريكي مارك توين، تشير إلى أنه عندما لا تقرأ الصحافة الأمريكية فأنت غير مطلع، وإذ قرأتها فأنت مضلل".

وتابع: "تراث الإعلام الأمريكي يعبر عن جماعات مصالح ونخبة حاكمة، كما أن قيادة الرأي العام من خلال الإعلام تعد فكرة قديمة".

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