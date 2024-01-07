الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية بدمنهور (فيديو)

مجدي الخضر،
مجدي الخضر،

كشف مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، تفاصيل افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية بدمنهور على مساحة 51 فدانا، قائلًا إن المنطقة تقع على مساحة 96 فدانا باستثمارات11 مليار جنيه، وجرى تقسيمها إلى 3 مناطق هي أ وب وج. 

المنطقة أ تشمل شركات العروبة على مساحة 47 فدانًا 

وأضاف الخضر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن المنطقة أ تشمل شركات العروبة على مساحة 47 فدانًا باستثمارات قدرها 5 مليارات جنيه، والمنطقة ب تقع على مساحة 15.5 فدانا باستثمارات قدرها 3 مليارات جنيه والمنطقة ج تقع على مساحة 26 فدانا قدرها 3 مليارات جنيه. 

وتابع: “بالأمس، تم افتتاح المرحلة الأولى أ بوجود وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التنمية المحلية، وتبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع وتضم الأنشطة والمحلات التجارية المتنوعة، ولاقت إحسانا كبيرا من الحضور نظرا لوجود العلامات التجارية، وفي انتظار باقي المحلات والمشروعات”.

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