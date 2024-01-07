البابا تواضروس الثاني: "24 رقم جميل.. وفي الكتاب المقدس الأرقام لها دلالة" (فيديو)

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، إن الرقم 24 من الأرقام الجميلة، ففي العهد القديم أسباط بني إسرائيل كانوا 12، وفي العهد الجديد تلاميذ السيد المسيح أيضًا 12، ومجموع الرقمين هو 24.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد: لا ننسى أننا نقول على الذهب عيار 24 وهو غالي الثمن، كما أن اليوم 24 ساعة، والفدان 24 قيراط.

الحماية والعناية بالإنسان وتقديم الخير

وأوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، أنه في عُرف الكتاب المقدس للأرقام معاني، رقم 2 هو رقم الحب، لأن أي حب يلزمه طرفان، ورقم 4 هو الشمول، لأنه يشمل الشمال والجنوب والشرق والغرب، وهما رقمان مباركان ولهما معانٍ إيجابية في حياة الإنسان.

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، إلى أن السفر رقم 24 في الكتاب المقدس هو سفر أرميا، والإصحاح رقم 24 فيها آية تقول "اجعل عيني عليكم للخير" فاعتبرناها أن بها الوعد الذي يقدمه الله لنا للسنة الجديدة، والتي تعني الحماية والعناية بالإنسان وتقديم الخير، وبالتالي فإن 2024 سنة خير.