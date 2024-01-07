كاتب صحفى: الرئيس السيسى أكد أن الدولة ستتمكن من تخطى الأزمات الحالية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي، محمد العالم، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح أمس مهمة تخللتها كلمة تعبر عن الأحداث الحالية، وكان بها طمأنة كبيرة من جانب الرئيس السيسي بخصوص الأوضاع الذي يعاني العالم منها.

وأضاف العالم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي أكد أنه مع اتحاد الشعب المصري وعدم وجود فرقة بين أطيافه، مؤكدًا أن الدولة المصرية سيمكنها تخطي الأزمات الحالية.

الأوضاع في قطاع غزة

وتحدث الكاتب الصحفي، عن الأوضاع في قطاع غزة، وبخاصة تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية بأنه ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة، لافتًا إلى أن هذا النوع من التصريحات يأتي ضمن موقف عام اتخذته أوروبا، وكان هناك أكثر من تصريح مشابه رفضًا لتصريحات مسئولين رسميين إسرائيليين يقول إنه يمكن تهجير أهل غزة قسريًا، وأن تكون هناك مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، وأنه لا بد من التخلص من أهالي القطاع.

وتابع: "كل هذه التصريحات العنصرية قابلتها تصريحات رسمية أوروبية، ومن ضمنها أنه ليس من حق دولة الاحتلال تحديد مصير قطاع غزة".