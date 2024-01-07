قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة (بث مباشر)

يقدم موقع "الدستور"، بثا مباشرا لقصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة.

استهداف مباشر بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى

وأظهرت قناة "القاهرة الإخبارية"، استهداف مباشر بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى، وهي منطقة قيل عنها أن قد تكون آمنة للأهالي في غزة، ولكن نشهد ارتفاع أعمدة الدخان.

ووأوضحت القناة أن قوات الاحتلال استخدمت في هذه الغارة الجوية أسلحة ثقيلة ربما صواريخ أو قنابل تزن ألفي رطل، وربما التبرير كما هو معهود هو وجود الأنفاق، ووجود الفصائل الفلسطينية في هذه المناطق، وأشارت القناة، إلى أن قوات الاحتلال تستهدف المدنييون والأطفال والنساء.