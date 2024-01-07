الأمم المتحدة: مستشفى شهداء الأقصى هو الأمل الوحيد والأخير للشعب الفلسطينى

قالت جيمي كلنن، مسئولة أحد الفرق التابعة للأمم المتحدة، إن مستشفى شهداء الأقصى هو الأمل الوحيد للمدنيين في دير البلح، مشيرة إلى أن الكثير من المصابين والجرحي لا يتلقون الرعاية اللازمة.

وأضافت "كلنن"، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "الغد الإخبارية": إننا نعلم أن هناك نقصًا في المعدات والغذاء، الأمر الذي يزيد الأمر سوءًا، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشارت "كلنن" إلى أن مستشفى شهداء الأقصي في دير البلح هو الأمل الوحيد والأخير في المنطقة، مؤكدة أن هناك الكثير من الخسائر البشرية، والحرب أثرت بشكل كبير على القطاع الطبي.