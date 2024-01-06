سقوط مقاتلة للجيش السوداني بمنطقة شرق النيل بعد إصابتها من الدعم السريع

أفادت مصادر سودانية، مساء اليوم ، بسقوط مقاتلة حربية تابعة لقوات الجيش السوداني بمنطقة شرق النيل بعد إصابتها من قبل قوات الدعم السريع.

https://x.com/ahmadhgurashi/status/1743668507718340925?s=20

يأتي هذا، عقب ساعات من انسحاب ميليشيا الدعم السريع من الأحياء السكنية بمينة ود مدني وسط السودان استعدادًا للهجوم على ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن "الدعم السريع" حاولت التسلل لولاية سنار ليلا، والمواطنون تصدوا لها وحالوا دون دخول.

الاشتباكات مستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع في أم درمان

وما زالت الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع مستمرة في أم درمان.

وقال ماهر أبوالجوخ، المحلل السياسي السوداني، إن السودان ليس على حافة الهاوية لكن بداخلها، حيث يشهد الداخل السوداني تدهورًا كبيرًا في جميع المجالات بصورة أرهقت المواطنين.

وأكد "أبوالجوخ"، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جميع الأطراف المتحاربة تتكبد الكثير من الخسائر، حيث يمكن القول إنه لا يوجد منتصر في السودان بعد أكثر من تسعة أشهر متتالية من الاشتباك.

وللشهر التاسع على التوالي، استمرت حدة الصراع بين الجبهتين المتحاربتين في السودان، حيث اشتعلت وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشا الدعم السريع في عدد من الولايات خاصة “الجزيرة وأم درمان”.

وفي هذا الإطار، جدد رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)» عبد الله حمدوك، دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لعقد لقاء يستهدف وقف الحرب.

جاء ذلك بعد لقاء جمع قائد ميليشا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وكتب “حمدوك” عبر حسابه على موقع “اكس”: خاطبت اليوم السيد القائد العام للقوات المسلحة السودانية (عبدالفتاح البرهان) لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)؛ لاغتنام الفرصة التي لاحت لإيقاف الحرب والتي تم التعبير عنها في (إعلان أديس أبابا) الموقع بين (تقدم) و(قوات الدعم السريع.