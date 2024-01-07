جيش الاحتلال: إصابة 12 جنديًا خلال 24 ساعة بينهم 6 بمعارك غزة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إصابة 12 جنديًا خلال 24 ساعة، منهم 6 بمعارك في قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

بينما اقتحم عشرات المُستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين فى محاولة من الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد "الإبراهيمي" في مدينة الخليل.