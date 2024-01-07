لجنة الحريات بـ"الصحفيين الفلسطينيين": الاحتلال يستهدف منازل الصحفيين فى غزة

أكد محمد اللحام، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن المؤشرات تؤكد استهداف الاحتلال المتعمد للصحفيين الفلسطينيين، وأن جيش الاحتلال يستهدف منازلهم في قطاع غزة.

وأضاف اللحام، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الاحتلال يستخدم سياستي الترهيب والقتل بحق الصحفيين الفلسطينيين في غزة، من أجل طمس الحقيقة وعدم نشر الانتهاكات والمجازر التي تحدث بشكل يومي.

الصحفيون فى غزة يواصلون عملهم بنقل الحقيقة

ونوه رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأن الصحفيين في غزة يواصلون عملهم بنقل الحقيقة رغم تعرضهم للاستهداف الإسرائيلي، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة لمنع ظهور حقيقته أمام الجميع.