"الأونروا" تعلن ارتقاء 142 من موظفيها جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء اليوم، ارتقاء 142 موظفا للأمم المتحدة في القصف الإسرائيلي المستمر، على قطاع غزة لليوم الـ93 على التوالي.

وأشارت الأونروا إلى أن عدد ضحايا العدوان من موظفي الأمم المتحدة هو الأعلى في تاريخ المنظمة الدولية.

130 منشأة ومدرسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر في القصف الإسرائيلي

وأوضحت الأونروا أن 130 منشأة ومدرسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر في القصف الإسرائيلي على جميع مناطق قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأوضحت الأونروا أن ما يحدث في غزة هو أخطر من نكبة عام 1948، بعد أن حول الاحتلال غزة إلى مكان لا يصلح للعيش.

ولفتت الأونروا إلى أن مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يتضورون جوعا، وأن كارثة حلت بالأهالي فيها، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الكيان الإسرائيلى جعل غزة غير صالحة للسكن

وفي وقت سابق من اليوم، قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن قطاع غزة أصبح غير صالح للسكن مطلقًا، وهناك مليون نازح وصلوا إلى رفح، ولا وجود لمساحة آمنة لهم في غزة، منوهًا بأن الكيان الإسرائيلي جعل غزة غير صالحة للسكن عن قصد.

وأضاف أبوسعيد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: إننا ندعو الأمم المتحدة لزيادة حجم المساعدات، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقيات دولية والقانون الإنساني الدولي كلها ستعاقب عند بدء محكمة العدل الدولية عملها في 11 و12 يناير، من أجل لجم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ونوه رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان بأن المدنيين في غزة هم من يدفعون ثمن العدوان الإسرائيلي على القطاع، لافتًا إلى أنه ستكون هناك عقوبات على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.