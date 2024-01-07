منى عوكل: نحاول أن نلغى مشاعرنا ونؤجلها بسبب قسوة ما نراه فى غزة (فيديو)

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" منى عوكل: إننا نحاول أن نلغي مشاعرنا ونؤجلها بسبب قسوة ما نراه في قطاع غزة من مشاهد دموية وقاسية على قلوب الكثيرين.

وأضافت "عوكل"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": إننا نرى يوميًا صور وجثامين شهداء وأطفال، أمهات ثكلى، مشيرة إلى أننا نعيش معاناة الكثيرين في قطاع غزة.

وأشارت "عوكل" إلى أن هناك إجماعا من جميع الصحفيين في قطاع غزة على أنه لا يوجد وقت للوقوف على المشاعر، مضيفة أن سرعة الأحداث لا تعطي المساحة للوقوف على مشهد بعينه.

ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية": إننا بكينا كثيرًا، مؤكدة: إن بناتي صوفيا وكنزي سألانى عن أكثر مشهد أثر في نفسي، ولكن كنت أرد بأنه بعد انتهاء الحرب سأحكي كل التفاصيل.