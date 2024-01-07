باحث سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يريد الإطاحة بـ"جانتس" من مجلس الحرب

قال أنس أبوعرقوب، الكاتب والباحث السياسي، إن الوضع الراهن في إسرائيل غير مسبوق، ففي الآونة الأخيرة ظهر العديد من الخلافات بين قادة الحرب، فضلًا عن التخبط في التصريحات.

وأشار "أبوعرقوب"، خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، إلى أن بنيامين نتنياهو خبير في عمليات التضليل ونزع الشرعية وتوجيه الاتهامات لقادة المؤسسات الإسرائيلية، حيث يوجه سهامه نحو الجيش الإسرائيلي، حيث يريد أن يدفع "بيني جانتس"، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، خارج مجلس الحرب.

ونوه بأن دخول بيني جانتس لمجلس الحرب الإسرائيلي كان بدعم من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يريد أن يطيل أمد الحرب من أجل التهرب من المحاكمة والمعاقبة السياسية.

وأضاف أن بنيامين نتنياهو يحاول بتصريحاته الأخيرة إدخال العديد من الأطراف في الحرب، وهذا ما رفضه عدد من قادة مجلس الحرب، ولعل أشهرهم "جانتس" وزير الدفاع السابق.