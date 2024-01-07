الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس سلطة المياه الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى استهدف تدمير البنية التحتية فى غزة

مازن غنيم، رئيس
مازن غنيم، رئيس سلطة المياه الفلسطينية

قال مازن غنيم، رئيس سلطة المياه الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف تدمير البنية التحتية في قطاع غزة من اليوم الأول للعدوان على القطاع.

وأضاف رئيس سلطة المياه الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك توقفا لجزء كبير من آبار المياه في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وأشار "غنيم" إلى أن الآبار المتبقية في قطاع غزة تعمل بالحد الأدنى من إمكاناتها لعدم توافر الوقود، مؤكدًا أن الكثير من الفلسطينيين في غزة أصبح نصيبهم من المياه 2 لتر يوميًا.

رئيس سلطة المياه الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي غزة البنية التحتية القاهرة الإخبارية قطاع غزة المياة الفلسطينية

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