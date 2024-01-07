خبير استثمار: المستثمرون يبحثون دائمًا عن استقرار الدولة قبل الاستثمار فيها

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة التي تريد أن يكون مستقبلها أفضل، لا بد من وجود خطط واستراتيجيات من أجل تحقيق أهدافها.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن المستهدف بالنسبة للاقتصاد المحلي، هو معدل نمو مستدام يستفيد منه الجميع، من أجل رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري.

وأشار "إبراهيم"، إلى أن استقرار السياسات في الحكومة، يسهم بشكل كبير في استقرار الاستثمار والاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن المستثمرين يبحثون دائمًا عن استقرار الدولة قبل الاستثمار فيها.

ونوه "إبراهيم"، إلي أن خطوة مركز معلومات مجلس الوزراء بإعداد مشروع بحثي يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة من الأفكار الجيدة التي تدل على أن الدولة تعمل لرفع مستوى المعيشة للفرد.