باحث سياسى: الولايات المتحدة وفرت الغطاء السياسى والعسكرى لإسرائيل فى حربها على غزة

قال حمادة فراعنة، الكاتب والباحث السياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية وفرت الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي من أجل حماية مصالحها في الشرق الأوسط.

وأضاف "فراعنة"، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، أن الصدام المباشر في قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية أسهم في تكبد حكومة وجيش الاحتلال خسائر فادحة سواء بشرية أو اقتصادية.

ونوه الباحث السياسي إلى أن الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل كدرع حماية في حربها مع الصين، ولكن مع التصعيد الذي نشهده في الحرب الإسرائيلية سيهدد مصالحها بسبب دخول أطراف عدة في النزاع.

وأشار "فراعنة" أن زيارة بلينكن كان هدفها الأساسي هو التهدئة ومنع التصعيد، ليس من أجل الشعب الفلسطيني ولكن لخدمة مصالحها التي باتت تنهار في المنطقة.