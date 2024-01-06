وزير الخارجية الأمريكى يحذر دول المنطقة بسبب حرب غزة.. ماذا قال؟ (فيديو)

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قبل توجهه لتل أبيب، المنطقة العربية بسبب حرب قطاع غزة، حيث أكد أن الولايات المتحدة تعمل لمنع تصعيد هذا النزاع.

وأشار خلال الكلمة التي ألقاها أمام الطائرة والتي نشرتها قناة "الغد الإخبارية"، إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإقامة دولة فلسطينية مع ضمان حماية إسرائيل.

ونوه "بلينكن"، بأن هناك الكثير من وجهات النظر، فالكل يعمل من أجل قطاع غزة ومنطقة تنعم بالأمن والسلام، وعدم تكرار الأحداث المأساوية.

وأضاف "بلينكن"، أن الولايات المتحدة تركز جهودها من أجل عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن زيارة اليونان كان هدفها الوصول لحلول من أجل التصدي للحوثيين الذين يهددون الملاحة البحرية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الدولة التركية يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في إنهاء الحرب في قطاع غزة، مضيفًا أننا ننتظر ردًا دبلوماسيًا لإنهاء هذا الصراع.