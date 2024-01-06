السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: زيارة بلينكن إسرائيل هدفها تقديم الدعم للكيان المحتل (فيديو)

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال مراد حرفوش، كاتب ومحلل سياسي، من رام الله، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لإسرائيل هدفها الأول هو تقديم الدعم للكيان المحتل، وتوفير كل الإمكانيات العسكرية من أجل استمرار العدوان على غزة.

وأضاف "حرفوش" خلال مداخلة لقناة "النيل للأخبار"، أن زيارة "بلينكن" تسعى لوقف التصعيد في المنطقة وعدم دخول أطراف أخرى في الحرب، وذلك لحماية مصالحها في الشرق الأوسط.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتردد في اتخاذ خطوات حاسمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفًا أن هذا القرار في يد الإدارة الأمريكية.

ونوه "حرفوش"، بأن هناك العديد من الخلافات التي تنتشر بين قادة الحرب في إسرائيل، بل وباتت تظهر للسطح، خاصة أن بنيامين نتنياهو لم يحقق أي انتصار يذكر حتى الآن.

محلل سياسي بلينكن النيل للأخبار وزير الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة الامريكية

مواد متعلقة

الغارة الأكثر دموية.. 18 شهيدًا فى حى المنارة بخان يونس والعدد قابل للزيادة (فيديو)

المجلس الدولى لحقوق الإنسان: محاولات من قبرص لفتح معبر بحرى لإدخال المساعدات لغزة

وصول 25 شهيدًا إلى مستشفى شهداء الأقصى بينهم 8 مجهولى الهوية (فيديو)

قناصة الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الفلسطينيين بشارع صلاح الدين

إطلاق 62 صاروخًا من حزب الله.. وصافرات الإنذر تدوى فى "شتولا" الإسرائيلية (فيديو)

رياضة الروح والجسد.. كيف تساعد "اليوجا" على الاسترخاء والراحة؟ (فيديو)

الطفل هارون الفائز بالمركز الأول بالمشروع الوطنى للقراءة يحرج مذيعات "الستات مايعرفوش يكدبوا"

متخصص فى الشأن الكنائسى يوضح المقصود بـ"تسبيحة كيهك" (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

إخوان كاذبون.. تفنيد رواية الإرهابية حول قانون بيع الأراضى الصحراوية للأجانب

تعميق التصنيع المحلى لتعزيز الاكتفاء الذاتى ومواجهة التضخم

أول تعليق من محمد رمضان على تقبيل إحدى المعجبات له: “مقدرش أمنعها”

إحالة الفنان هانى شاكر للمحاكمة لاتهامه بإزعاج النائب أحمد دياب

4 سفراء يتحدثون لـ«الدستور»: أوقفوا إطلاق النار فى غزة الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة