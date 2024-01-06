محلل سياسى: زيارة بلينكن إسرائيل هدفها تقديم الدعم للكيان المحتل (فيديو)

قال مراد حرفوش، كاتب ومحلل سياسي، من رام الله، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لإسرائيل هدفها الأول هو تقديم الدعم للكيان المحتل، وتوفير كل الإمكانيات العسكرية من أجل استمرار العدوان على غزة.

وأضاف "حرفوش" خلال مداخلة لقناة "النيل للأخبار"، أن زيارة "بلينكن" تسعى لوقف التصعيد في المنطقة وعدم دخول أطراف أخرى في الحرب، وذلك لحماية مصالحها في الشرق الأوسط.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتردد في اتخاذ خطوات حاسمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفًا أن هذا القرار في يد الإدارة الأمريكية.

ونوه "حرفوش"، بأن هناك العديد من الخلافات التي تنتشر بين قادة الحرب في إسرائيل، بل وباتت تظهر للسطح، خاصة أن بنيامين نتنياهو لم يحقق أي انتصار يذكر حتى الآن.