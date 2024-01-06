السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متخصص فى الشأن الكنائسى يوضح المقصود بـ"تسبيحة كيهك" (فيديو)

جريدة الدستور

سلط برنامج "السفيرة عزيزة"، الضوء على خبر ترؤس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكدت جاسمين طه زكي، مقدمة البرنامج، أنها من الاحتفالات التي ينتظرها المسلمون والمسيحيون.

في هذا الصدد أوضح أشرف صادق، متخصص في الشأن الكنائسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية dmc، أن تسبيحة كيهك هي كلمات حب وصلاة وتمجيد للسيدة العذراء مريم.

وأشار صادق، إلى أن السيدة مريم ذُكرت في القرآن الكريم 34 مرة، بل وتوجد سورة باسمها، مضيفًا أن هذا الشهر هو خاص بتسابيح للسيدة العذراء مريم.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.

السفيرة عزيزة تسبيحة كيهك كيهك البابا تواضروس العاصمة الإدارية الجديدة سناء منصور

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