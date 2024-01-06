السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الغارة الأكثر دموية.. 18 شهيدًا فى حى المنارة بخان يونس والعدد قابل للزيادة (فيديو)

صورة أرشفية
صورة أرشفية

أفاد إبراهيم قلن مراسل قناة "الغد الإخبارية"، بأن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرًا على مختلف أحياء خان يونس، مشيرًا إلى أن المُسيرات الإسرائيلية تستهدف خيم النازحين من شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات على منطقة جنوب شرق خان يونس، حيث تعرضت لقصف عنيف سواء بالمدفعية أو بالطيران الإسرائيلي.

ونوه بأن حي المنارة بخان يونس، تعرض لعدد من الغارات العنيفة والعشوائية والتي أسفرت عن سقوط 18 شهيدًا قابل للزيادة، من بينهم أطفال ونساء وأيضًا حوامل.

وأضاف أن الغارات الإسرائيلية عنيفة بشكل لا يوصف، حيث يستهدف الطيران الإسرائيلي المنازل المكتظة بالسكان، وخاصة النازحين الذين مكثوا بمنازل في خان يونس.

شمال قطاع غزة قطاع غزة القصف الإسرائيلى الغد الأخبارية الغارات الإسرائيلية

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