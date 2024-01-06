الغارة الأكثر دموية.. 18 شهيدًا فى حى المنارة بخان يونس والعدد قابل للزيادة (فيديو)

أفاد إبراهيم قلن مراسل قناة "الغد الإخبارية"، بأن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرًا على مختلف أحياء خان يونس، مشيرًا إلى أن المُسيرات الإسرائيلية تستهدف خيم النازحين من شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات على منطقة جنوب شرق خان يونس، حيث تعرضت لقصف عنيف سواء بالمدفعية أو بالطيران الإسرائيلي.

ونوه بأن حي المنارة بخان يونس، تعرض لعدد من الغارات العنيفة والعشوائية والتي أسفرت عن سقوط 18 شهيدًا قابل للزيادة، من بينهم أطفال ونساء وأيضًا حوامل.

وأضاف أن الغارات الإسرائيلية عنيفة بشكل لا يوصف، حيث يستهدف الطيران الإسرائيلي المنازل المكتظة بالسكان، وخاصة النازحين الذين مكثوا بمنازل في خان يونس.