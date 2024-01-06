السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطفل هارون الفائز بالمركز الأول بالمشروع الوطنى للقراءة يحرج مذيعات "الستات مايعرفوش يكدبوا"

الطفل هارون
الطفل هارون

أحرج الطفل هارون محمود عاطف، الفائز بالمركز الأول في المشروع الوطني للقراءة، مقدمي برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، خلال استضافته، حيث وجهت له الإعلامية مها الصغير، عددا من الأسئلة ليرد الطفل ضاحكًا: "في البداية عليكي أن ترتيب الأسئلة".

وأبهر الطفل هارون البالغ من العمر 8 سنوات، مقدمي برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، من خلال إلقاء الشعر باللغة العربية الفصحى.

وأقترح الطفل هارون، عددا من الكتب لمقدمي البرنامج وسط حالة من الإبهار تنتشر على كل من في الاستديو، مشيرًا إلى أن والدته ساهمت في إتقانه للغة العربية.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة CBC.

الطفل هارون الستات مايعرفوش يكدبوا الكتب فضائية CBC هارون محمود مها الصغير

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