السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد دعم صندوق كبار السن بـ100 مليون جنيه.. التضامن: "أقل حاجة تُقدم لمن تصدّروا المشهد الانتخابى"

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

قال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتخصيص 100 مليون جنيه لدعم صندوق كبار السن.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية dmc، أن تخصيص 100 مليون جنيه لدعم صندوق كبار السن، هو البداية الأولى من أجل توفير العديد من الخدمات الطبية والاجتماعية والترفيهية.

وأشار "شعبان"، إلى أن صندوق كبار السن، ستكون له اللائحة الخاصة به، برئاسة مجلس الوزراء، وهذا يضمن بشكل كبير توفير كافة الخدمات التي تحتاجها دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن.

وأوضح مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، "صندوق كبار السن  حاجة بسيطة للمسنين الذين تصدروا الكثير من المشاهد الوطنية ولعل أبرزها الانتخابات الرئاسة الماضية".

بعد دعمه بـ 100 مليون جنية الانتخابات الرئاسية صندوق كبار السن كبار السن السفيرة عزيزة فضائية DMC

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