سناء منصور: إهداء محمد صلاح قميص المنتخب للرئيس السيسى من اللقطات اللطيفة

علقت الإعلامية سناء منصور، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، وحضوره مران المنتخب قبل السفر لكوت ديفوار والانضمام لبطولة أمم إفريقيا.

وقالت "منصور"، خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية dmc، إن كل مصري فخور بكل إنجاز يحدث على أرض مصر قائلة: "مبروك لمصر بلدنا ولكل المصريين".

وأضافت الإعلامية سناء منصور، أن إهداء النجم محمد صلاح، قميص المنتخب للرئيس عبد الفتاح السيسي، من اللقطات اللطيفة، مؤكدة أن المدينة الأوليمبية تعتبر المدينة الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط.

ونوهت إلى أن مساحة مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية كبييرة للغاية، مشيرة إلى أن استاد العاصمة الإدارية هو أكبر صرح رياضي في إفريقيا.