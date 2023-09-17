الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سناء منصور: قرارات الرئيس السيسي كانت بمثابة حب وطبطبة على كل المصريين

الإعلامية سناء منصور
الإعلامية سناء منصور

قال الإعلامية سناء منصور، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس كانت مميزة تهم المواطن المصري البسيط وحققت الفرحة لكل المصريين، مؤكدة أنها أوصلت مشاعر حب وطبطبة على كل المصريين.

وأضافت خلال حلقة برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا تم من خلال مجموعة قرارات التي اتخذها الرئيس السيسي خلال زيارته لبني سويف، معبرة عن سعادتهم بأهالي بني سويف لأن نصفها من بني سويف والفشن.

زيارة الرئيس لقرية سدس الأمراء لافتتاح عدد من المشروعات

وتابعت، أن زيارة الرئيس السيسي لقرية سدس الأمراء لافتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، ورأينا الاستقبال العارم من الأهالي للرئيس السيسي، مشيرة إلى أن إحساس الدولة لكل المواطنين في كل محافظات مصر نلمسه في السنوات الأخيرة خاصة في المبادرات الرئاسية التي خبطت على كل بيت ووصلت لكل القرى والنجوع بالإضافة إلى المشروعات القومية التي حدثت في كل ربوع مصر.

وأشارت إلى أن الرئيس تحدث خلال لقائه بالجمهور والمتطوعين قال لهم إن “حياة كريمة بكم أنتم وأنا افتخر بكم”.

الإعلامية سناء منصور الرئيس عبدالفتاح السيسي مشاعر حب طبطبة المصريين قرية سدس الأمراء

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