السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد لـ"dmc": الدولة تتوسع فى دعم الصناعة الوطنية

جانب من مداخلة الدكتور
جانب من مداخلة الدكتور محمد الكيلاني

قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن المناطق الصناعية تشكل عاملا كبيرا في تنمية الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي.

وأضاف "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc"، أن إنشاء المناطق الصناعية هو توجه اقتصادي جديد على الدولة المصرية، مؤكدًا أن التركيز عليها يسهم في تطوير الصناعة بشكل كبير.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن على المدي البعيد الدولة المصرية تستهدف تحقيق 100 مليار صادرات وتقشف معدل الواردت، حيث إن التفكير في إنشاء المدن الصناعية فكرة جيدة لتوزيع عادل للعمالة في مصر.

ونوه "الكيلاني"، بأن الدولة تتوسع في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن إنشاء المناطق الصناعية يساهم في زيادة الطمأنينة للمستثمر المحلي، بالإضافة إلي جذب استثمارات جديدة.

أستاذ اقتصاد DMC الصناعة الوطنية المناطق الصناعية تطوير الصناعة الدكتور محمد الكيلاني

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