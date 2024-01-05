الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكري يشيد بوزير الداخلية: نزيل السجن قاعد في "فندق 5 نجوم"

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، بأداء وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حيث استطاع أن يرتقي بالنزلاء في السجون بشكل ملفت للأنظار قائلًا: "النزيل النهاردة في السجن قاعد في فندق 5 نجوم".

وأضاف "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كل كبيرة وصغيرة في البلد.

وأشار "بكري"، إلى أن وضع النزلاء في السجون أختلفت كثيرة عن السابق، مضيفًا أن السجون قديمًا كانت للعقاب، ولكن في الوقت الحالي تحولت للإصلاح والتأهيل.

ونوه "بكري" أن النزيل في السجون أصبح منج يتعلم الثقافة، مضيفًا أن المبادرات الاجتماعية ساهمت في خدمة المجتمع فضلًا عن دورها في دعم الأشقاء في قطاع غزة.

مصطفى بكرى فندق 5 نجوم الكاتب الصحفي مصطفى بكري وزير الداخلية اللواء محمود توفيق اللواء محمود توفيق

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