حسين حمودة لـ"الشاهد": بعض تجارب طه حسين أحيطت بنوع من التجاهل

قال حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، أن هناك قضايا كثيرة تخص كل اجتهاد ظهر عبر التاريخ الثقافي والاجتماعي، وتخص بالمستقبل، لكي نجد عقل يوزاي ما أنتجه في عقل الأديب الراحل طه حسين.

وأضاف"حمودة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اجتهاد طه حسين، يفتح الطريق لمستقبل مكمل للماضي ويضيئ النور لأفكار مكمله لأفكاره.

وأشار أستاذ النقد الأدبي، أن تجارب طه حسين أحيطت بنوع من التجاهل أو عدم الاستمرار لعل أشهرها الأدب الجاهلي، مؤكدًا أن الراحل طه حسين أحد الرأيين الكبار لمستقبل أكثر ازدهارًا لمصر والوطن العربي.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.