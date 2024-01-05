الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسين حمودة لـ"الشاهد": بعض تجارب طه حسين أحيطت بنوع من التجاهل

حسين حمودة
حسين حمودة

قال حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، أن هناك قضايا كثيرة تخص كل اجتهاد ظهر عبر التاريخ الثقافي والاجتماعي، وتخص بالمستقبل، لكي نجد عقل يوزاي ما أنتجه في عقل الأديب الراحل طه حسين.

وأضاف"حمودة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اجتهاد طه حسين، يفتح الطريق لمستقبل مكمل للماضي ويضيئ النور لأفكار مكمله لأفكاره.

وأشار أستاذ النقد الأدبي، أن تجارب طه حسين أحيطت بنوع من التجاهل أو عدم الاستمرار لعل أشهرها الأدب الجاهلي، مؤكدًا أن الراحل طه حسين أحد الرأيين الكبار لمستقبل أكثر ازدهارًا لمصر والوطن العربي.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

حسين حمودة طه حسين الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي الشاهد الدكتور محمد الباز محمد الباز اكسترا نيوز النقد الأدبي أستاذ النقد الأدبي الأدب الجاهلي تفاصيل برنامج الشاهد

مواد متعلقة

محمد عيد لـ"الشاهد": مقاومة أهالى السويس صنعت المعجزة فى عدم سقوط المدينة

الليلة.. الكاتب محمد السيد عيد يكشف لـ"الباز" كواليسه عن حرب أكتوبر فى "الشاهد"

يوسف القعيد لـ"الشاهد": "هيكل" كان يقدر عقلية جمال حمدان تقديرًا غير عادى

يوسف القعيد يكشف لـ"الشاهد" أهم المزارات وقت حكم الرئيس جمال عبدالناصر

يوسف القعيد لـ"الشاهد": رواية "الحداد" بكائية و"فى الأسبوع 7 أيام" خالية من الأمل

عز الدين سيد لـ"الشاهد": فرحت بقرار السادات بمغادرة الخبراء الروس الجيش المصرى

أحد أبطال حرب أكتوبر لـ"الشاهد": التحقت بالكلية الحربية فى دفعة استثنائية

اليوم.. الشاعر محمد العسيري ضيف محمد الباز في برنامج "الشاهد" Extra News

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة في فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة