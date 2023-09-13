يقدمه محمد الباز.. "إكسترا نيوز" تعلن انطلاق الموسم الثالث لبرنامج "الشاهد" قريبًا

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أعلنت فضائية "إكسترا نيوز" عن انطلاق الموسم "الثالث" من برنامج الشاهد قريبًا، بعد النجاح الباهر الذي حققه الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسمين الأول والثاني، والذي وثق من خلاله شهادات عدد من الشخصيات السياسية والفنانين عن ثورة 30 يونيو.

تفاصيل برنامج الشاهد

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يُذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.