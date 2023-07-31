نصف قرن من العنف.. الباز يقدم الموسم الثانى من برنامج الشاهد

بعد النجاح الباهر الذي حققه الإعلامي د.محمد الباز، في الموسم الأول من برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، والذي وثق من خلاله شهادات عدد من الشخصيات السياسية والفنانين، على ثورة 30 يونيو، يقدم رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور الموسم الثاني من برنامج الشاهد، بداية من غدٍ الثلاثاء، في الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويكشف رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” في الموسم الثاني عن شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

وخلال حلقات برنامج "الشاهد" وثق الباز شهادات عدد من الفنانين والمثقفين والمسئولين في الدولة، الذين كانوا شهودًا على جرائم الإخوان، حتى قيام ثورة 30 يونيو، وبعدها، وختمت الحلقات بحواره مع المستشار خالد محجوب، القاضى فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون الذي كشف عن الكثير من المفاجآت في تفاصيل القضية وعلاقة المتهمين ببيع أراضي سيناء بعقود مزورة.

وكشف المستشار خالد محجوب، خلال الحوار، كيف نالته تهديدات الإخوان بسبب توليه قضية اقتحام السجون، وتفاصيل تهديدهم له بالقتل والمطالبة بتنحيته عن القضية وعزله من القضاء، وتفجيرهم فيلا والده، واستعانة الإخوان بتجار سلاح ومخدرات لإرهاب القضاة.