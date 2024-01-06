حسين حمودة لـ"الشاهد": طه حسين من الشخصيات المؤثرة في الهوية الثقافية المصرية

قال حسين حمودة، الكاتب وأستاذ النقد الأدبي، إن الدكتور طه حسين هذا العاجز بصريًا الذي ساهم بأفكاره أن يرتقي أكبر درجات العلم، جعله الشعب المصري بطل، ولهذا السبب فهو من الشخصيات المؤثرة في الهوية الثقافية المصرية.

وأضاف"حمودة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الراحل طه حسين كان محظوظ بزوجته التي ساعدته بشكل كبير في مسيرته الثقافية.

ونوه "حمودة"، أن الدكتور طه حسين حول ذاكرة اللمس بالنسبة له لقدرات مذهلة، حيث سرد قصه عن قدرة طه حسين علي معرفة الشخص بمجرد مصافحته قبل أن يتحدث، وهذا ما جعله منفردًا وذو كاريزما مميزة.

تفاصيل برنامج الشاهد:

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.