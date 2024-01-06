مها الصغير عن زيارة الرئيس مران المنتخب: "السيسى دائمًا يدعم ملف الرياضة" (فيديو)

قالت الإعلامية مها الصغير، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي على الرغم من مشاغله الكثيرة، ولكن دائمًا نجده في كل مكان من أجل تقديم الدعم لكل فئات المجتمع.

وعلقت "الصغير" خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، أن النجم محمد صلاح مثال حي لكل شاب مجتهد، مضيفة أن حديثه مع الرئيس السيسي اليوم قبل انطلاق المنتخب الوطني نحو كوت ديفوار للمشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا بمثابة "رسالة أبوية".

من جانبها قالت مني عبدالغني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا يدعم ملف الرياضة، مشيدة بالتصميم المذهل للمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية قائلة: "مصر بتنافس المواصفات العالمية".

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة CBC.