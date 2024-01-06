صافرات الإنذار تدوى فى "إيفن مناحم" الإسرائيلية (فيديو)

أفادت مراسلة "الغد الإخبارية"، بأن صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بـ"إيفن مناحم"، بسبب إطلاق حزب الله رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان تجاه أهداف إسرائيلية.

ونوهت مراسلة "الغد الإخبارية"، بأن الرشقات الصاروخية طالت الكثير من المدن في القطاع الغربي والشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأضافت، أن حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، أعلن عن أنه إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، سيستمر حزب الله في التصعيد على الجبهة الشمالية لإسرائيل.