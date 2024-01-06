إلهام شاهين: مرتبطة بالسيدة العذراء وأكثر سورة أحب قراءتها فى القرآن "مريم"

قدمت الفنانة إلهام شاهين، التهنئة للأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، قائلة: "كل عام وكل إخواننا المسيحيين بخير وسنة سعيدة على الجميع مسلمين ومسيحيين، أنا مرتبطة بالسيدة العذراء مريم وبحبها من كل قلبي"، مشددة على أن أكثر سورة في القرآن تحب قراءتها هي سورة مريم.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ميلاد المسيح مناسبة عظيمة وتحب فيها تهنئة أصدقائها المسيحيين بهذه المناسبة، متابعة: "مؤمنة بكل الأديان وكل الرسل وأحب حضور قداس عيد الميلاد.. لازم آمن بكل الأديان وكل رسول كما ذكر في القرآن، وبحب أحضر قداس العيد في الكنائس مع المسيحيين، وبصوم معاهم".

وكشفت إلهام شاهين عن سبب خسارتها وزنها، قائلة: "عشان شكلي يكون أحلى.. والدكتور قالي لازم أخس عشان عندي مشكلة في الركبة"، موضحة أنها كانت اتجهت لخسارة الوزن.