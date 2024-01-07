"مالية الاحتلال": مجلس الوزراء سيصادق على ميزانية الحرب لعام 2024 الخميس

أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، أن مجلس وزراء الاحتلال سيصادق على ميزانية الحرب لعام 2024 يوم الخميس المقبل، بعد أن وافق على دعم مالي بقيمة تسعة مليارات شيكل أي ما يعادل 2.5 مليار دولار لجنود الاحتياط.

وأوضح سموتريتش في بيان مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت: "جنود الاحتياط وأسرهم من أولويات إسرائيل، وهم ركيزة ميزانية 2024 التي سنقدمها في نهاية هذا الأسبوع".

وذكر المتحدث باسم سموتريتش إنه من المرجح إجراء تصويت على الميزانية يوم الخميس، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة مالية الاحتلال أعلنت أن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل أخرى في عام 2024 وستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها لثلاثة أمثال تقريبا إلى نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى شباط.

والعام الماضي، وافقت إسرائيل على ميزانية لمدة عامين 2023 و2024، لكن الحرب مع حركة حماس في غزة أضرت بشدة بالمالية العامة للحكومة، مما تطلب تعديلات للميزانية وإنفاقا إضافيا.

ووافق الكنيست في ديسمبر على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 بقيمة نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين.

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

وفي علامة واضحة على تفاقم التوترات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة بنيامين نتنياهو، سيتغيب ثلاثة وزراء من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني جانتس عن اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ووفقًا للصحيفة، لن يحضر بيني جانتس، وغادي آيزنكوت، وشيلي تروبر– وجميعهم من حزب "أزرق أبيض" الوسطي في الوحدة الوطنية، وليس من حزب "الأمل الجديد" اليميني بزعامة جدعون ساعر– الاجتماع الأسبوعي للوزراء برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.