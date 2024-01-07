أيمن الرقب: أمريكا تريد أن تخفف حدة الجرائم فى غزة وليس وقف الحرب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه ونحن في بداية الشهر الرابع في الحرب على قطاع غزة، فالعدوان الإسرائيلي مستمر وجرائم الإحتلال ترتكب بشكل يومي.

المبادرة المصرية أفضل حل لوقف هذا العدوان

وأشار أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الولايات المتحدة الإمريكية، تريد أن تخفف حدة الجرائم في غزة، ولكن لا يريدون وقف الحرب، مؤكدًا أن المبادرة المصرية أفضل حل لوقف هذا العدوان.

ونوه "الرقب"، إلى أن الخلافات بين مجلس الحرب بدأت منذ عشرة أيام، حيث فشلوا في تحقيق أهداف موحدة، ولعل أبرز هذه الخلافات الصراع بين بنيامين نتنياهو وبيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق.

وأضاف "الرقب"، أن هدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، تغير بشكل كبير خاصة بعد الموقف المصري والصريح لرفضه هذا المخطط، الأمر الذي دفع القادة في إسرائيل لتغيير الخطط ولعل أشهرها نزوح الفلسطينيين من الشمال لأقصى جنوب القطاع.