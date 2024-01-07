بلينكن: سأثير فى إسرائيل هذا الأسبوع مسألة حماية المدنيين فى غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه سيثير في إسرائيل هذا الأسبوع مسألة حماية المدنيين في غزة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء قطر، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين قتلوا حتى الآن.

الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف لإعادة المحتجزين إلى ديارهم

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف لإعادة المحتجزين إلى ديارهم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستحث إسرائيل على العمل من أجل تقليل أعداد الضحايا المدنيين، وإدخال المساعدات لكامل قطاع غزة حتى الشمال، وكذلك تمكين النازحين الفلسطينيين من العودة لديارهم في غزة.