الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس وزراء قطر يكشف مصير المفاوضات بعد اغتيال صالح العارورى

محمد بن عبدالرحمن
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن مصير المفاوضات والوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد اغتيال صالح العاروري القيادي بحركة حماس، أثناء تواجده في بيروت.

المفاوضات متواصلة وتشهد صعودًا وهبوطًا

وقال وزير خارجية قطر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن المفاوضات متواصلة، وتشهد صعودًا وهبوطًا في الإجراءات.

وأردف: "ما زلنا متواصلين، ونتمنى التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق يمكن أن يثمر عن وقف إطلاق النار".

اقرأ أيضًا وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

بلينكن لقاهرة الإخبارية والوساطة المفاوضات مصير المفاوضات وقف إطلاق النار

مواد متعلقة

بلينكن: أعداد كبيرة من الفلسطينيين قتلوا ونحث إسرائيل على تقليل أعداد الضحايا

بلينكن: نرفض التصريحات الإسرائيلية بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

بلينكن: نعمل على منع توسع الصراع.. وهجمات الحوثيين تضر بالاقتصاد العالمى

دبلوماسى أمريكى: عدم توسيع الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أولوية للولايات المتحدة

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل القرصنة الإلكترونية لمطار رفيق الحريرى وتهديد لحزب الله

باحث بالجامعة الأمريكية: الاحتلال يفرغ غزة وقتل أكبر عدد من السكان

صحفى بـ"كومباس مورنينج" يكشف اسم المرشح للفوز فى انتخابات إندونيسيا

خبير: تايوان خط أحمر بالنسبة لبكين وإعلان استقلالها يؤدي إلى حرب

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

الاحتلال ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء العدوان

صلاح يسجل ثانى أهداف منتخب مصر فى ودية تنزانيا

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين