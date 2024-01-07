رئيس وزراء قطر يكشف مصير المفاوضات بعد اغتيال صالح العارورى

كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن مصير المفاوضات والوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد اغتيال صالح العاروري القيادي بحركة حماس، أثناء تواجده في بيروت.

المفاوضات متواصلة وتشهد صعودًا وهبوطًا

وقال وزير خارجية قطر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن المفاوضات متواصلة، وتشهد صعودًا وهبوطًا في الإجراءات.

وأردف: "ما زلنا متواصلين، ونتمنى التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق يمكن أن يثمر عن وقف إطلاق النار".