الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: زيارة "بلينكن" للمنطقة قد تسهم فى هدنة جديدة بقطاع غزة

بلينكن
بلينكن

قال الدكتور محمد عبدالعظيم، خبير العلاقات الدولية، إن الاغتيالات التي قامت بها إسرائيل مؤخرًا لعناصر وقادة المقاومة الفلسطينية تسهم في زيادة رقعة الصراع ودخول أطراف أخرى.

وأكد خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد تسهم في هدنة جديدة قادمة.

 جهود مصر متواصلة لوقف العدوان

وأشار "عبدالعظيم" إلى أن جهود مصر متواصلة لوقف العدوان، ولكن التصعيد الكبير من قبل الكيان المحتل يسهم في فشل الكثير من المبادرات التي هدفها انتهاء الحرب والعدوان على قطاع غزة.

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