بعد دعوة فرنسا لحل "الناتو".. باحثة توضح أسباب الطلب ومدى المساندة السياسية له

قالت الدكتورة جاهين جادو، الكاتبة والمحلله السياسية، أن دعوة فرنسا لحل حلف "الناتو" ليس من الطلبات العابرة، مشيرة أن الطلب يتفق معه الكثير من الساسة في فرنسا.

وأشارت الكاتبة والمحلله السياسية، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن فرنسا لم تنجو من الصراعات الدائرة في العديد من الدول، وهذا يمكن سبب لطلب حل "الناتو".

الوضع الاقتصادي في فرنسا يعاني بشكل كبير

ونوهت "جادو"، أن هذه المطالبة قد تكون عابرة، ولكن بعض الساسة في فرنسا بدأوا يسئمون بسبب القرارات الخاصة بالإدارة الفرنسية التي تكلف الاقتصاد الفرنسي الكثير من الخسائر.

كما أضافت "جادو"، أن فرنسا تتكبد خسائر كبيرة بسبب الصراعات التي تتدخل فيها فرنسا، وهذا ينذر بإنهيار مرتقب في الإقتصاد الفرنسي، مشيرة أن الوضع الاقتصادي في فرنسا يعاني بشكل كبير.